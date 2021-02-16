Майкл Эрик рассказал о нестандартной ситуации, при которой узнал об интересе ЦСКА

Центровой ЦСКА Майкл Эрик поделился впечатлениями от перехода в команду.



«Первая тренировка прошла отлично. Приятно снова оказаться в команде, которая выступает в Евролиге. Кое-что уже понял из комбинаций ЦСКА. Мои сильные стороны? Стараюсь как можно надежнее действовать в обороне, блокировать броски, а также убегаю как можно быстрее вперед, чтобы оказывать давление на соперника. Огромная честь носить форму ЦСКА. Впечатляет, как тут все устроено, организация на высоком уровне. Очень рад быть тут.

Как узнал об интересе ЦСКА? Очень интересная ситуация. Пару недель назад я потерял отца. Находился в Нигерии, готовился к похоронам близкого человека. И вдруг звонит Димитрис Итудис, говорит, что хотел бы видеть меня в ЦСКА. После этого разговора я оказался тут. Очень нестандартная ситуация. С кем знаком из команды? С Торнике Шенгелией выступали в прошлом сезоне в Испании. С ним у меня очень хорошие взаимоотношения", — сказал Эрик в эфире CSKAbasket Show.