Два новых игрока ЦСКА провели первую тренировку с командой

Защитник Габриэль Иффе Лундберг и центровой Майкл Эрик провели первую тренировку с ЦСКА, сообщил клуб на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» ПБК ЦСКА.

Майкл Эрик перешёл в ЦСКА из «Тюрк Телекома». В 19 матчах турецкой лиги в этом сезоне Эрик проводил на паркете 24,2 минуты, набирал 11,0 очка (57,4% двухочковых), собирал 6,2 подбора и выполнял 1,0 блок-шота. Его показатели в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА — 27,6 минуты, 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота. Лундберг в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ в составе «Зелёна-Гуры» набирал 20,4 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 5,4 передачи в среднем за матч. Баскетболист сборной Дании является самым результативным игроком польского клуба и вторым лучшим скорером Единой лиги после защитника «Химок» Алексея Шведа (22,1 очка).