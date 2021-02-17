«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Милуоки» уступил «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104.

Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (30 очков и 13 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка) и Монтрезл Харрелл (17 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете стали Энтони Эдвардс (28 очков), Карл-Энтони Таунс (15 очков) и Рики Рубио (13 очков).

В другом матче игрового дня «Торонто Рэпторс» в гостях победил «Милуоки Бакс» со счётом 124:113. У «Торонто» лучшими на площадке были Фред Ванвилт (33 очка), Паскаль Сиакам (23 очка и 13 подборов) и Кайл Лоури (18 очков). У «Бакс» наиболее заметными стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 10 подборов), Пэт Коннотон (20 очков) и Бобби Портис (17 очков).

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).