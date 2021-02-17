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«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Милуоки» уступил «Торонто»

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Милуоки» уступил «Торонто»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104.

Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (30 очков и 13 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка) и Монтрезл Харрелл (17 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете стали Энтони Эдвардс (28 очков), Карл-Энтони Таунс (15 очков) и Рики Рубио (13 очков).

В другом матче игрового дня «Торонто Рэпторс» в гостях победил «Милуоки Бакс» со счётом 124:113. У «Торонто» лучшими на площадке были Фред Ванвилт (33 очка), Паскаль Сиакам (23 очка и 13 подборов) и Кайл Лоури (18 очков). У «Бакс» наиболее заметными стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 10 подборов), Пэт Коннотон (20 очков) и Бобби Портис (17 очков).

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 15, Маклафлин - 13, Рубио - 13, Бисли - 11, Рид - 10, Окоги - 8, Вандербилт - 4, Ноуэлл - 2, Дэвис, Калвер, Лейман, Макдэниелс, Расселл, Хагенс, Эрнангомес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Шрёдер - 24, Харрелл - 17, Марк Газоль - 11, Моррис - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Кузма - 7, Карузо - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Кук, Маккинни, Хортон-Такер
НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 124
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Коннотон - 20, Портис - 16, Дивинченцо - 12, Миддлтон - 11, Форбс - 11, Лопес - 9, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Огастин, Уилсон, Холидэй
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 33, Сиакам - 23, Лоури - 18, Буше - 14, Ануноби - 13, Пауэлл - 11, Бембри - 6, Бэйнс - 4, Дэвис - 2, Ватанабэ, Джонсон, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис
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