«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Милуоки» уступил «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104.
Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Леброн Джеймс (30 очков и 13 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка) и Монтрезл Харрелл (17 очков). У «Миннесоты» самыми результативными на паркете стали Энтони Эдвардс (28 очков), Карл-Энтони Таунс (15 очков) и Рики Рубио (13 очков).
В другом матче игрового дня «Торонто Рэпторс» в гостях победил «Милуоки Бакс» со счётом 124:113. У «Торонто» лучшими на площадке были Фред Ванвилт (33 очка), Паскаль Сиакам (23 очка и 13 подборов) и Кайл Лоури (18 очков). У «Бакс» наиболее заметными стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 10 подборов), Пэт Коннотон (20 очков) и Бобби Портис (17 очков).
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).
- 17 февраля 2021
-
06:38
-
00:59
- 16 февраля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:27
-
21:34
-
20:26
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:24
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01