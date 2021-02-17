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«Бруклин» вырвал победу в матче с «Финиксом» благодаря 38 очкам Хардена

«Бруклин» вырвал победу в матче с «Финиксом» благодаря 38 очкам Хардена
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 128:124.

Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (38 очков и 11 передач), Джо Харрис (22 очка) и Джефф Грин (18 очков). Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг участия в матче не принимали. У «Финикса» самыми результативными в матче стали Крис Пол (29 очков), Девин Букер (22 очка) и Деандре Эйтон (16 очков и 9 подборов).

Эта победа стала для «Нетс» четвёртой подряд в чемпионате, а «Санз» прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в сезоне. Следующий матч 19 февраля «Бруклин» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Финикс» 20 февраля сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
17 февраля 2021, среда. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
124 : 128
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Пол - 29, Букер - 22, Эйтон - 16, Краудер - 15, Бриджес - 10, Пэйн - 9, Шарич - 8, Джонсон - 7, Надер - 5, Мур - 3, Александер, Гэллоуэй, Джонс, Камински, Картер, Смит
Бруклин Нетс: Харден - 38, Харрис - 22, Грин - 18, Джонсон - 17, Шамет - 13, Джордан - 9, Луваву-Кабарро - 9, Браун - 2, Вонле, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Перри, Роберсон, Шамперт
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