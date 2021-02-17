«Миннесота» надолго осталась без Д'Анджело Расселла

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл перенесёт артроскопическую операцию на левом колене и пропустит 4-6 недель. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Расселлу, который пропустил последние три матча «Миннесоты» из-за боли в левой ноге, удалят свободные суставные тела. Последний раз защитник выходил на площадку 8 февраля, сыграв чуть больше пяти минут в матче с «Даллас Маверикс». Всего в нынешнем сезоне 24-летний игрок пропустил 8 из 28 матчей «Тимбервулвз».

Напомним, Расселл был выбран в первом раунде под общим вторым номером на драфте НБА 2015 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Он проводит свой первый полноценный сезон с «Миннесотой» с тех пор, как она приобрела его у «Голден Стэйт Уорриорз» в феврале прошлого года.