ЦСКА рассматривал нескольких игроков с опытом выступления в НБА

Спортивный агент Станислав Рыжов, представляющий интересы центрового Майкла Эрика, рассказал, что до перехода его подопечного из турецкого «Тюрк Телекома» в московский ЦСКА «армейцы» рассматривали и другие варианты на эту позицию.



ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова и вынужден был искать замену.



«Я бы не стал говорить, что Майкл сможет полноценно заменить Милутинова, Никола объективно лучший центровой Европы. Но думаю, что он сможет достойно закрыть брешь. Эрик — ролевой игрок, высокого уровня. От него потребуется защита не только на щите, но и мобильная, при переключениях. У него всё для этого есть. Он находится в расцвете сил, проблем с адаптацией у него не будет.



Надо сказать спасибо «Тюрк Телекому», что не стали чинить препятствий и отпустили игрока за выкуп. Это всегда непростые сделки, особенно в условиях цейтнота. Несмотря на то, что я заинтересованное лицо, считаю, что подписание Эрика — достойный выбор. Знаю, что «армейцы» полностью промониторили рынок, включая игроков, которые не были свободными агентами. В том числе рассматривали несколько баскетболистов с опытом игры в НБА», — приводят слова Рыжова «Известия».