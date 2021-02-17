Зайон Уильямсон и Джа Морант повторили редкий рекорд 49-летней давности

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон и разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в матче регулярного чемпионата между своими командами повторили рекорд лиги, который держался с 1972 года.
«Зайон и Джа – стали первыми за последние 49 лет игроками, выбранными под 1-м и 2-м номерами одного драфта, кто сумел в матче друг против друга набрать минимум по 25 очков, 5 подборов и 5 передач в матче. Карим Абдул-Джаббар и Нил Уолк сделали это 26 февраля 1972 года», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист ESPN Эндрю Лопес.
Уильямсон набрал 31 очко, 7 подборов и 6 передач. Его результативность помогла «Пеликанс» одержать победу со счётом 144:113. Морант в этой встрече записал себе в актив 28 очков, 7 подборов и 8 передач.
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