«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Джорданом Кроуфордом

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским защитником Джорданом Кроуфордом, сообщил клуб на официальном сайте.

Игрок, присоединившийся к команде в этом сезоне, неоднократно нарушал правила внутреннего регламента клуба. Джордан Кроуфорд провёл в составе «Локо» 27 игр в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 17,5 очков за матч.



«У игроков есть не только права, например получение заработной платы, но и обязанности. Если игрок неоднократно нарушает регламент, принятый клубом, ещё и самовольно покидает расположение команды, то нам, к сожалению, остаётся только одно — расстаться с ним. В команде должны оставаться те, кто заряжен на борьбу, нацелен на результат — только дисциплинированные игроки, настоящие профессионалы, те, кто не ставит свои личные цели выше командных», — заявил вице-президент клуба Гинас Руткаускас.