Юсуф Нуркич отреагировал на приём Йонаса Валанчюнаса, сломавшего руку сопернику

Травмированный центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич прокомментировал приём коллеги по амплуа Йонаса Валанчюнаса из «Мемфис Гриззлиз», после которого форвард «Сакраменто Кингз» Чимези Мету сломал руку.



Напомним, Мету забил сверху через Валанчюнаса. После этого Чимези повис на кольце, обвив ногами соперника. Валанчюнасу это не понравилось, и он сбросил оппонента на паркет. На следующий день форвард «Кингз» почувствовал боль в руке, ему сделали рентген, который подтвердил перелом.



«Йонас, мы должны быть выше этого. Мету – крутой парень. Скорейшего выздоровления», – отметил Нуркич в комментариях к ролику с данным эпизодом.



Напомним, у Мету после игры диагностирован перелом правого запястья, и теперь он пропустит минимум три недели.

Валанчюнас сломал руку сопернику, забившему через него данк. Морант и Уолтон отреагировали