«Чикаго» определился с игроком, которого хочет выменять перед дедлайном

Менеджмент «Чикаго Буллз» очень заинтересован в приобретении разыгрывающего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, который вряд ли продолжит выступления за клуб. Об этом сообщает Pickandroll.

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Пеликанс» не включают Лонзо в свои планы на будущее и не скажут «нет» на хорошее предложение по его обмену. Сообщалось, что в услугах разыгрывающего заинтересованы сразу девять клубов НБА.

Болл — второй номер драфта 2017 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был выменян в «Пеликанс». В этом сезоне он провёл 23 игры, набирая в среднем 13,7 очка, совершая 4,5 подбора и отдавая 4,7 передачи за 30,8 минуты на паркете.