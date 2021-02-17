«Чикаго» определился с игроком, которого хочет выменять перед дедлайном
Менеджмент «Чикаго Буллз» очень заинтересован в приобретении разыгрывающего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла, который вряд ли продолжит выступления за клуб. Об этом сообщает Pickandroll.
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Пеликанс» не включают Лонзо в свои планы на будущее и не скажут «нет» на хорошее предложение по его обмену. Сообщалось, что в услугах разыгрывающего заинтересованы сразу девять клубов НБА.
Болл — второй номер драфта 2017 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был выменян в «Пеликанс». В этом сезоне он провёл 23 игры, набирая в среднем 13,7 очка, совершая 4,5 подбора и отдавая 4,7 передачи за 30,8 минуты на паркете.
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