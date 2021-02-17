Леброн Джеймс ответил, что думает о «Большом трио» «Бруклина»

Накануне первой встречи в сезоне между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» у Леброна Джеймса спросили, можно ли назвать «Большое трио» соперников (Кевин Дюрант – Кайри Ирвинг – Джеймс Харден) лучшим в истории.



«Хм, мы уже забыли о Дюранте, Стефе (Карри) и Клэе (Томпсоне)? Вот значит как», — приводит слова Леброна ESPN.



Джеймс хорошо знаком с этой связкой «Голден Стэйт Уорриорз» — она обыграла его «Кливленд Кавальерс» в двух чемпионатах в 2017 и 2018 годах.



Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна примет «Бруклин Нетс» 19 февраля. Встреча начнётся в 6:00 мск. Подопечные Фрэнка Вогеля занимаю второе место в Западной конференции. В активе «Лейкерс» 22 победы. «Бруклин» идёт вторым на Востоке. «Нетс» выиграли 18 встреч.