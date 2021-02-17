Леброн Джеймс ответил, что думает о «Большом трио» «Бруклина»
Накануне первой встречи в сезоне между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» у Леброна Джеймса спросили, можно ли назвать «Большое трио» соперников (Кевин Дюрант – Кайри Ирвинг – Джеймс Харден) лучшим в истории.
«Хм, мы уже забыли о Дюранте, Стефе (Карри) и Клэе (Томпсоне)? Вот значит как», — приводит слова Леброна ESPN.
Джеймс хорошо знаком с этой связкой «Голден Стэйт Уорриорз» — она обыграла его «Кливленд Кавальерс» в двух чемпионатах в 2017 и 2018 годах.
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна примет «Бруклин Нетс» 19 февраля. Встреча начнётся в 6:00 мск. Подопечные Фрэнка Вогеля занимаю второе место в Западной конференции. В активе «Лейкерс» 22 победы. «Бруклин» идёт вторым на Востоке. «Нетс» выиграли 18 встреч.
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
16:39
-
16:09
-
15:20
-
14:55
-
14:48
-
13:59
-
13:33
-
12:43
-
12:23
-
11:14
-
10:20
-
10:09
-
09:57
-
09:44
-
09:16
-
09:04
-
09:03
-
06:38
-
00:59
- 16 февраля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:27
-
21:34
-
20:26
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам