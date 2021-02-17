Леброн Джеймс и Руди Гобер отреагировали на победы «Ливернуля» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).
«Вперёд, красные!» — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.
Французский центровой «Денвер Наггетс» Руди Гобер в свою очередь отреагировал на победу «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).
«Вперёд!» — написал Гобер в «Твиттере», оставив тег аккаунта «ПСЖ».
Кроме того, Гобер отметил выступление Килиана Мбаппе, который оформил в этом матче хет-трик. Гобер намекнул, что Мбаппе заставил критиков замолчать.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Руди Гобера.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.
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