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Леброн Джеймс и Руди Гобер отреагировали на победы «Ливернуля» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Леброн Джеймс и Руди Гобер отреагировали на победы «Ливернуля» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на победу «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:0).

«Вперёд, красные!» — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

Французский центровой «Денвер Наггетс» Руди Гобер в свою очередь отреагировал на победу «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

«Вперёд!» — написал Гобер в «Твиттере», оставив тег аккаунта «ПСЖ».

Кроме того, Гобер отметил выступление Килиана Мбаппе, который оформил в этом матче хет-трик. Гобер намекнул, что Мбаппе заставил критиков замолчать.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Руди Гобера.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.

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