Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за возможного нарушения правил финансового fair play, сообщает официальный сайт турнира.

Евролига направила в «Химки» финансовую комиссию для дальнейшего контроля за соблюдением клубом правил финансового fair play. Отмечается, что дело было открыто из-за жалобы, поданной в Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA). Временный запрет будет в силе, пока Евролига не примет решения по делу. Ожидается, что финансовая комиссия вынесет вердикт в течение 30 дней.



Напомним, в феврале «Химки» подписали контракт с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Во вторник «Р-Спорт» сообщил, что подмосковный клуб может подписать контракт с форвардом сборной России Андреем Воронцевичем.