Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков

Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков
Баскетбол / Евролига 0

Евролига временно запретила «Химкам» регистрировать новых игроков из-за возможного нарушения правил финансового fair play, сообщает официальный сайт турнира.

Евролига направила в «Химки» финансовую комиссию для дальнейшего контроля за соблюдением клубом правил финансового fair play. Отмечается, что дело было открыто из-за жалобы, поданной в Ассоциацию игроков Евролиги (ELPA). Временный запрет будет в силе, пока Евролига не примет решения по делу. Ожидается, что финансовая комиссия вынесет вердикт в течение 30 дней.

Напомним, в феврале «Химки» подписали контракт с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Во вторник «Р-Спорт» сообщил, что подмосковный клуб может подписать контракт с форвардом сборной России Андреем Воронцевичем.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021