Кириленко: недавно пришло письмо от НБА. На меня выделено порядка $ 100 тыс. на обучение

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, как американские профессиональные лиги проявляют очень большую заинтересованность в том, чтобы их игроки изучали финансовую грамотность.



«Два-три раза в год проводятся семинары, где выступают люди из разных сфер. Там лиги серьезно думают о своем продукте, а он напрямую связан с игроками. Естественно, для игроков есть много приятных бонусов, связанных в том числе и с обучением. Кстати, я закончил играть уже пять лет назад, но мне недавно пришло письмо от НБА. На меня выделено порядка 100 тысяч долларов на обучение. То есть если я сейчас захочу пойти учиться в университет, то эта сумма может частично покрыть стоимость. У меня, к сожалению, на это сейчас времени нет. Но вообще желание есть, только я уже вряд ли смогу учиться в американском университете. Не думаю, что сдам даже экзамен TOEFL. Правильный язык забывается, да и раньше у меня не было такого уровня, чтобы я мог писать эссе на английском», — приводит слова Андрея Кириленко «Московский Комсомолец».