Определён один из главных тренеров на Матче звёзд НБА

Главный тренер «Юта Джаз» Куин Снайдер возглавит команду Западной конференции на Матче звёзд НБА, сообщает ESPN.



«Джаз» лидируют в НБА и Западной конференции с результатом 23-5, одержав победу в 19 из 20 последних матчей. Как правило, главных тренеров Матча звезд НБА выбирает на основании результатов за две недели до проведения игры. «Лейкерс» ещё теоретически могут обогнать «Юту», однако главный тренер Фрэнк Вогель не может работать на Матче звёзд второй год подряд согласно существующей традиции. «Клипперс» (21-8) Тайрона Лю уже не успеют обойти «Джаз» в турнирной таблице конференции.



Снайдер станет первым тренером «Юты» на Матче звезд со времен Фрэнка Лэйдена, возглавившего команду Западной конференции в 1984 году.