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Болельщики нашли старый твит Леброна. В 2012 году Джеймс назвал Майкла Джордана величайшим

Болельщики нашли старый твит Леброна. В 2012 году Джеймс назвал Майкла Джордана величайшим
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс девять лет назад назвал Майкла Джордана, легендарного игрока НБА, величайшим. Этот твит появился в поле зрения болельщиков. Запись датирована 17 февраля 2012 года — в день 49-летия Джордана.

«Поздравляю с днем ​​рождения человека, которого я боготворил и которым хотел быть, когда играл в баскетбол в детстве: Майкла Джордана. Величайший за все времена», — написал тогда Леброн Джеймс.

Один из болельщиков не преминул возможностью отметиться в реплаях под старым твитом и посоветовал Леброну удалить твит.

«Леброн, ты уже превзошёл его. Пожалуйста, удали это так скоро, как можешь. Продолжай!», — написал фанат под ником «Горелка Кендрика».

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