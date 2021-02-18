Болельщики нашли старый твит Леброна. В 2012 году Джеймс назвал Майкла Джордана величайшим

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс девять лет назад назвал Майкла Джордана, легендарного игрока НБА, величайшим. Этот твит появился в поле зрения болельщиков. Запись датирована 17 февраля 2012 года — в день 49-летия Джордана.



«Поздравляю с днем ​​рождения человека, которого я боготворил и которым хотел быть, когда играл в баскетбол в детстве: Майкла Джордана. Величайший за все времена», — написал тогда Леброн Джеймс.

Один из болельщиков не преминул возможностью отметиться в реплаях под старым твитом и посоветовал Леброну удалить твит.



«Леброн, ты уже превзошёл его. Пожалуйста, удали это так скоро, как можешь. Продолжай!», — написал фанат под ником «Горелка Кендрика».