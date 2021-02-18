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Андрей Кириленко рассказал, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе

Андрей Кириленко рассказал, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе
Баскетбол / НБА 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал историю, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе. Эта история случилась в 2017 году, сам Кириленко сравнивал пожар с «адом на земле».

«Да, правда, у меня сгорел дом в Лос-Анджелесе. У меня как раз были выходные, я приезжал к семье. И хорошо, что приехал! Не представляю, как бы они без меня эвакуировались ночью. Хорошо, что Тимофей Мозгов играл тогда в Лос-Анджелесе и приютил нас.

Тимофей звал жить сколько потребуется, но мы вроде на неделю задержались», — приводит слова Андрея Кириленко «Московский Комсомолец».

Ранее Кириленко рассказал, как американские профессиональные лиги проявляют очень большую заинтересованность в том, чтобы их игроки изучали финансовую грамотность.

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