Андрей Кириленко рассказал, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал историю, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе. Эта история случилась в 2017 году, сам Кириленко сравнивал пожар с «адом на земле».



«Да, правда, у меня сгорел дом в Лос-Анджелесе. У меня как раз были выходные, я приезжал к семье. И хорошо, что приехал! Не представляю, как бы они без меня эвакуировались ночью. Хорошо, что Тимофей Мозгов играл тогда в Лос-Анджелесе и приютил нас.



Тимофей звал жить сколько потребуется, но мы вроде на неделю задержались», — приводит слова Андрея Кириленко «Московский Комсомолец».



Ранее Кириленко рассказал, как американские профессиональные лиги проявляют очень большую заинтересованность в том, чтобы их игроки изучали финансовую грамотность.