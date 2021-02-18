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«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Майами», «Юта» разгромила «Клипперс»

«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Майами», «Юта» разгромила «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме победил «Майами Хит» со счётом 120:112.

В составе «Уорриорз» лучшими на паркете стали Кент Бэйзмор (26 очков), Стефен Карри (25 очков и 11 передач) и Келли Убре (23 очка). У «Хит» наиболее результативными в игре были Эдрис Адебайо (24 очка), Кендрик Нанн (19 очков) и Джимми Батлер (13 очков, 13 подборов и 11 передач).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 114:96. В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (24 очка), Руди Гобер (23 очка и 20 подборов) и Джордан Кларксон (18 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в матче стали Лу Уильямс (16 очков), Реджи Джексон (15 очков) и Амир Коффи (13 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё восемь матчей: «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (114:122), «Филадельфия Сиксерс» – «Хьюстон Рокетс» (118:113), «Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Вашингтон Уизардс» – «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» (128:134 ОТ), «Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» (105:102), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (124:126), «Мемфис Гриззлиз» – «Оклахома-Сити Тандер» (122:113).

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 112
ОТ
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Бэйзмор - 26, Карри - 25, Убре - 23, Уиггинс - 23, Пэскелл - 11, Мюлдер - 5, Уонамэйкер - 3, Ли - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Майами Хит: Адебайо - 24, Нанн - 19, Ачиува - 13, Батлер - 13, Робинсон - 13, Хироу - 11, Игуодала - 10, Олиник - 7, Винсент - 2, Брэдли, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 114
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 16, Джексон - 15, Коффи - 13, Ибака - 10, Моррис - 9, Беверли - 8, Зубац - 8, Мэнн - 8, Паттерсон - 7, Кабенгеле - 2, Батюм, Джордж, Кеннард, Леонард, Отуру, Скрабб
Юта Джаз: Митчелл - 24, Гобер - 23, Кларксон - 18, Инглс - 14, О'Нил - 12, Ньянг - 7, Фэйворс - 6, Богданович - 5, Они - 5, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Форрест, Харрисон, Хьюз
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