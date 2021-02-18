«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Майами», «Юта» разгромила «Клипперс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме победил «Майами Хит» со счётом 120:112.
В составе «Уорриорз» лучшими на паркете стали Кент Бэйзмор (26 очков), Стефен Карри (25 очков и 11 передач) и Келли Убре (23 очка). У «Хит» наиболее результативными в игре были Эдрис Адебайо (24 очка), Кендрик Нанн (19 очков) и Джимми Батлер (13 очков, 13 подборов и 11 передач).
В другом матче игрового дня «Юта Джаз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 114:96. В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (24 очка), Руди Гобер (23 очка и 20 подборов) и Джордан Кларксон (18 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в матче стали Лу Уильямс (16 очков), Реджи Джексон (15 очков) и Амир Коффи (13 очков).
Также в рамках игрового дня прошли ещё восемь матчей: «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (114:122), «Филадельфия Сиксерс» – «Хьюстон Рокетс» (118:113), «Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Вашингтон Уизардс» – «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» (128:134 ОТ), «Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» (105:102), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (124:126), «Мемфис Гриззлиз» – «Оклахома-Сити Тандер» (122:113).
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