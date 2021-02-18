Стал известен статус Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга на матч с «Лейкерс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА c «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги. Об этом сообщает ESPN.
Кевин находится вместе с командой в выездном турне, но пропустит уже третью встречу подряд.
Также сообщается, что разыгрывающий Кайри Ирвинг, который не играл в матче с «Финикс Санз» из-за проблем со спиной, скорее всего, выйдет на площадку.
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Бруклин Нетс» 19 февраля. Встреча начнётся в 6:00 мск. Подопечные Фрэнка Вогеля занимаю второе место в Западной конференции. В активе «Лейкерс» 22 победы. «Бруклин» идёт вторым на Востоке. «Нетс» выиграли 18 встреч. Звёздное трио команды Дюрант – Ирвинг – Джеймс Харден провело вместе лишь 7 матчей.
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