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Трей Янг повторил впечатляющее достижение Леброна, Дюранта и О'Нила

Трей Янг повторил впечатляющее достижение Леброна, Дюранта и О'Нила
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг в матчер регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтик» набрал 40 очков, совершил 3 подбора и отдал 8 передач. Это позволило ему повторить достижение, которое ранее удавалось покорить лишь четверым баскетболистам.

«Янг стал пятым игроком в истории НБА, кто до достижения 23-летия провёл 15+ игр, в которых набрал минимум 40 очков. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту, Шакилу О'Нилу и Рику Бэрри», — сообщается в «Твиттере» StatMuse.

«Атланта» в гостях обыграла «Бостон» со счётом 122:114. Самым результативным у «Селтикс» стал форвард Джейсон Тейтум — 35 очков, 6 подборов, 6 передач.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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