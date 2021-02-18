«Сопровождали люди с гранатами». Кириленко — о пребывании сборной России в Венесуэле

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал высказывание Дэвида Блатта о том, что успеху баскетбольной сборной России на Олимпиаде-2012 помогла особая связь, сложившаяся между игроками в отборочном турнире за считаные недели до Игр. Он также ответил, возможно ли что-то похожее сейчас?
«Команды 2007, 2012 годов и нынешняя — это всё очень индивидуальные истории. Игроки сами должны прийти к этому пониманию, какая должна быть атмосфера в команде, выстраивать отношения друг с другом, с тренером, с персоналом. Конечно, то, что квалификация-2012 прошла в Венесуэле, сыграло очень большую роль. Будь она в какой-то комфортной европейской стране — так могло и не случиться.
А в Каракасе был закрытый отель, рекомендовано никуда не выходить. Тренировались мы в танковом ангаре, с нами всё время ездили люди на мотоциклах, обвешанные гранатами. Какой-то сюр. Всё время казалось, что мы на войне. И в такой атмосфере все сосредоточились на баскетболе.
Продвигаясь по турниру, мы прибавляли в уверенности, что нас сложно победить. Может, там не было сильнейших соперников, но всё же это олимпийская квалификация. Шаг за шагом, обыгрывая их, ты увеличиваешь серию. И хорошо, что в том отборе не было финального матча», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».
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