Шакил О'Нил и Дуэйн Уэйд не включили Луку Дончича в состав на Матч звёзд НБА

Легенды НБА Шакил О'Нил и Дуэйн Уэйд составили свои версии стартовых пятёрок на предстоящий Матч всех звёзд. Оба прославленных игрока не включили в список словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.



Стартовая пятёрка О'Нила (Восточная конференция): Брэдли Бил, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид.

Стартовая пятёрка Уэйда (Восточная конференция): Брэдли Бил, Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид.



Стартовая пятёрка О'Нила (Западная конференция): Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Леброн Джеймс, Никола Йокич.

Стартовая пятёрка Уэйда (Западная конференция): Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Леброн Джеймс, Никола Йокич.