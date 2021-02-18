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Шакил О'Нил и Дуэйн Уэйд не включили Луку Дончича в состав на Матч звёзд НБА

Шакил О'Нил и Дуэйн Уэйд не включили Луку Дончича в состав на Матч звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Легенды НБА Шакил О'Нил и Дуэйн Уэйд составили свои версии стартовых пятёрок на предстоящий Матч всех звёзд. Оба прославленных игрока не включили в список словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

Стартовая пятёрка О'Нила (Восточная конференция): Брэдли Бил, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид.
Стартовая пятёрка Уэйда (Восточная конференция): Брэдли Бил, Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джоэл Эмбиид.

Стартовая пятёрка О'Нила (Западная конференция): Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Леброн Джеймс, Никола Йокич.
Стартовая пятёрка Уэйда (Западная конференция): Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Леброн Джеймс, Никола Йокич.

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