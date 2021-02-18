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Эксперт: Леброн набивает статистику. Не может достать Джордана, поэтому гонится за Каримом

Эксперт: Леброн набивает статистику. Не может достать Джордана, поэтому гонится за Каримом
Баскетбол / НБА 0
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По мнению обозревателя Скипа Бэйлесса, статистика звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в этом году — это результат его попытки обойти Карима Абдул-Джаббара в списке лучших бомбардиров НБА за всё время.

«Леброн снова набивает статистику и играет до финальной серены. Продолжает стараться бросать и набирать очки в матчах, судьба которых уже решена. Он нечто, этот король. Не может достать [Майкла] Джордана, поэтому гонится за Каримом», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

В своём последнем матче «Лейкерс» на выезде обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104. Одним из лучших в составе победителей стал Джеймс. Он оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. Следующими соперником команды из Лос-Анджелеса будет «Бруклин Нетс».

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