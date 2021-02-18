Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лука Дончич поддержал критику в адрес НБА

Лука Дончич поддержал критику в адрес НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поддержал болельщиков клуба, которые выступили с критикой в адрес руководства НБА по поводу двойных стандартов в отношении COVID-протоколов.

Болельщики «Далласа» отреагировали на публикацию инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, который написал: «У «Спёрс» четыре положительных теста на коронавирус, лига решила отложить следующие три их матча. «Шарлотт» отслеживает контактировавших с потенциальными носителями. Их следующие два матча также будут отложены».

Этим постом поделились фанаты «Маверикс» из сообщества All Things Mavs. Они сопроводили новости об отмене матчей у соперников следующим текстом: «Так почему «Далласу» приходится играть без пяти парней?» Дончич поддержал посыл болельщиков, поставив лайк их публикации.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021