Лука Дончич поддержал критику в адрес НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поддержал болельщиков клуба, которые выступили с критикой в адрес руководства НБА по поводу двойных стандартов в отношении COVID-протоколов.



Болельщики «Далласа» отреагировали на публикацию инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, который написал: «У «Спёрс» четыре положительных теста на коронавирус, лига решила отложить следующие три их матча. «Шарлотт» отслеживает контактировавших с потенциальными носителями. Их следующие два матча также будут отложены».

Этим постом поделились фанаты «Маверикс» из сообщества All Things Mavs. Они сопроводили новости об отмене матчей у соперников следующим текстом: «Так почему «Далласу» приходится играть без пяти парней?» Дончич поддержал посыл болельщиков, поставив лайк их публикации.