Владимир Гомельский: Желько Обрадович не хочет работать в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможной замене главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса на экс-наставника сборной России Дэвида Блатта или серба Желько Обрадовича.

«Дэвид, к огромному сожалению, не может работать по состоянию здоровья. А Желько не хочет работать в Москве. Я думаю, что знаю причину. Политика здесь не замешана», — написал Гомельский на своём сайте.



Последним клубом Обрадовича был турецкий «Фенербахче», который он возглавлял с 2013 по 2020 год. Специалист заявил, что взял перерыв в тренерской работе.



Блатт в декабре 2019 года был назначен на должность консультанта «Нью-Йорк Никс», но покинул её в апреле после смены руководства.



«Работа тренером не входит в мои планы из-за тяжёлого состояния здоровья. Я хотел бы помочь своей стране. Например, работать дипломатом или в аналогичном органе в США либо в Израиле», — отмечал прошлым летом специалист.