Владимир Гомельский: Желько Обрадович не хочет работать в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможной замене главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса на экс-наставника сборной России Дэвида Блатта или серба Желько Обрадовича.
«Дэвид, к огромному сожалению, не может работать по состоянию здоровья. А Желько не хочет работать в Москве. Я думаю, что знаю причину. Политика здесь не замешана», — написал Гомельский на своём сайте.
Последним клубом Обрадовича был турецкий «Фенербахче», который он возглавлял с 2013 по 2020 год. Специалист заявил, что взял перерыв в тренерской работе.
Блатт в декабре 2019 года был назначен на должность консультанта «Нью-Йорк Никс», но покинул её в апреле после смены руководства.
«Работа тренером не входит в мои планы из-за тяжёлого состояния здоровья. Я хотел бы помочь своей стране. Например, работать дипломатом или в аналогичном органе в США либо в Израиле», — отмечал прошлым летом специалист.
- 18 февраля 2021
-
16:53
-
16:21
-
13:47
-
13:06
-
12:40
-
12:18
-
11:34
-
10:52
-
09:56
-
09:37
-
09:24
-
09:08
-
08:51
-
07:00
-
00:47
-
00:05
- 17 февраля 2021
-
23:09
-
22:56
-
22:13
-
22:06
-
21:18
-
20:38
-
20:01
-
18:50
-
16:39
-
16:09
-
15:20
-
14:55
-
14:48
-
13:59
-
13:33
-
12:43
-
12:23
-
11:14
-
10:20