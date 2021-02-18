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«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге

«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах прошёл матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Басконию».

Команда из Московской области провалила первую четверть — 14:24. К большому перерыву преимущество «Басконии» сохранялось — 37:27. В третьей десятиминутке команда из Испании увеличила отрыв — 71:57. В заключительном игровом отрезке «Баскония» совершила ещё один рывок и оформила победу с разгромным счётом — 89:67.

Самым результативным в составе «Химок» стал защитник Алексей Швед, собравший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. У «Басконии» 14 очков в активе Юссуфы Фалля, ещё по 13 баллов в свой актив записали Лука Вильдоца, Рокас Гедрайтис и Зоран Драгич. «Химки» по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
18 февраля 2021, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
67 : 89
Баскония
Витория, Испания
Химки: Швед - 16, Мики - 13, Вяльцев - 11, Зайцев - 8, Карасёв - 6, Моня - 6, Тимма - 3, Кадошников - 2, Понкрашов - 2, Воронов, Дайр. Бертанс, Одиноков
Баскония: Фалл - 14, Вильдоса - 13, Гедрайтис - 13, Зоран Драгич - 13, Питерс - 11, Седекерскис - 11, Полонара - 7, Джекири - 2, Райэсте - 2, Хенри - 2, Куруцс - 1, Диоп
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