Андрей Мальцев: «Баскония» показала хороший класс и где-то поучила нас командной игре

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от поражения команды в матче Евролиги с «Басконией», отметив, что гости из Витории «поучили» его подопечных командной игре.
«К сожалению, опять приходится поздравить команду соперника с хорошей игрой. «Баскония» показала хороший класс и где-то поучила нас командной игре, которую мы потеряли примерно в середине третьей четверти. Мы чуть-чуть «развалились» на индивидуальные действия и вчистую проиграли подбор: у нас была командная игра и мы уступали всего «–2», но затем сказалась усталость, потому что наша ротация, особенно «больших» игроков, оставляет желать лучшего.
Хотелось бы, чтобы команда старалась и играла не только агрессивно в нападении, но и в защите. Мы пробили всего шесть штрафных, что говорит о нашей недостаточной агрессии. Сейчас у нас есть время, целая неделя до следующего матча. Постараемся исправить ситуацию, будем работать над командной защитой», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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