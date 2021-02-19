ОМОН наблюдал за матчем, Седокова пригласила фанов в VIP. Лучшие фото поражения «Химок»

Вчера, 18 февраля, в Мытищах прошёл матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Басконию».



Команда из Московской области провалила первую четверть — 14:24. К большому перерыву преимущество «Басконии» сохранялось — 37:27. В третьей десятиминутке команда из Испании увеличила отрыв — 71:57. В заключительном игровом отрезке «Баскония» совершила ещё один рывок и оформила победу с разгромным счётом — 89:67.



Самым результативным в составе «Химок» стал защитник Алексей Швед, собравший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. У «Басконии» 14 очков в активе Юссуфы Фалля, ещё по 13 баллов в свой актив записали Лука Вильдоца, Рокас Гедрайтис и Зоран Драгич. «Химки» по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице.



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.