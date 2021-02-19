Россия определилась с заявкой на матч квалификации чемпионата Европы

Завтра, 19 февраля, в Перми пройдёт матч квалификации чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии. В преддверии противостояния тренерский штаб национальной команды определился с заявкой из 12 человек, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

Защитники: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»).



Форварды: Семён Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев («Химки»), Андрей Воронцевич (без клуба), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).



Центровые: Джоэль Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Парма»).

В заявку на игру не вошли Антон Астапкович, Никита Балашов, Антон Квитковских и Павел Савков. Возможно, они примут участие в матче квалификации с Эстонией, проведение которого запланировано на 21 февраля.