Паскуаль назвал три команды, которые сильнее «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой», а также признал, что пока его команда позади грандов калибра «Барселоны» и «Фенербахче».
«Эта игра будет совершенна непохожа на предыдущую нашу встречу: они сменили тренера, ситуация сейчас другая. Также команда борется с коронавирусом, поэтому мы точно не знаем, сколько игроков примет участие в составе «Црвены Звезды». Мы должны быть готовы к любому сценарию.
Мы играли на выезде против лучших команд Евролиги прямо сейчас — «Барселона», «Милан», «Фенербахче» — они находятся на другом от нас уровне, необходимо признать это. Да, мы стараемся быть конкурентоспособными против любой команды, но реальность такая, какая она есть. В каждом матче мы должны быть готовы находить и использовать возможности для победы", — приводит слова Паскуаля официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
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