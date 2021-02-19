Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Торонто»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Милуоки Бакс» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 96:110, продлив серию поражений до 5 матчей.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс форвард Норман Пауэлл – 29 очков, 4 подбора и 3 передачи. Больше всех очков в составе «Милуоки» набрал греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом, — 23 очка, 12 подборов и 8 передач.

«Милуоки Бакс» (16-12) занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Торонто Рэпторс» (13-15) – на 7-м.

В следующем матче «Милуоки Бакс» примет «Оклахому-Сити Тандер», а «Торонто Рэпторс» на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».