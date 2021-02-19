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Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Торонто»

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Милуоки Бакс» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 96:110, продлив серию поражений до 5 матчей.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс форвард Норман Пауэлл – 29 очков, 4 подбора и 3 передачи. Больше всех очков в составе «Милуоки» набрал греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом, — 23 очка, 12 подборов и 8 передач.

«Милуоки Бакс» (16-12) занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Торонто Рэпторс» (13-15) – на 7-м.

В следующем матче «Милуоки Бакс» примет «Оклахому-Сити Тандер», а «Торонто Рэпторс» на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
96 : 110
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 23, Дивинченцо - 14, Миддлтон - 13, Лопес - 12, Форбс - 11, Огастин - 9, Коннотон - 7, Адетокунбо - 5, Портис - 2, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 29, Сиакам - 27, Ванвлит - 17, Ануноби - 10, Буше - 8, Бэйнс - 6, Бембри - 5, Томас - 5, Джонсон - 3, Ватанабэ, Дэвис, Лоури, Маккоу, Уотсон, Флинн, Харрис
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