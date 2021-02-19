Названы стартовые составы на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс и Кевин Дюрант — капитаны

НБА объявила имена игроков, которые выйдут в стартовом составе на Матче звёзд-2021-
Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклина» Кевин Дюрант назначены капитанами команд Матча всех звёзд. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определят стартовые составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.
В Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восточну конференцию представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
Матч всех звёзд НБА пройдет 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — арене» и будет включать в себя саму игру, а также конкурсы навыков. В прошлом году Матч всех звезд НБА проходил в два дня: 16 февраля состоялись конкурсы, а 17 февраля — матч. Капитаном команды Востока был Адетокунбо, Запада — Джеймс. Из-за пандемии коронавируса мероприятие решено провести в один день.
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