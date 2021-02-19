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«Бруклин» без Дюранта с двузначной разницей обыграл «Лейкерс»

«Бруклин» без Дюранта с двузначной разницей обыграл «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:98, которая стала для них пятой кряду.

Больше всех очков в матче набрал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 32 очка, 8 подборов и 7 передач, а самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс защитник Джеймс Харден, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 11 передач. Ещё один дабл-дабл в этом матче у лёгкого форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы (16 очков, 10 подборов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» (22-8) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (19-12) на аналогичной позиции на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
98 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Кузма - 16, Харрелл - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Хортон-Такер - 9, Марк Газоль - 8, Кук - 7, Маккинни - 3, Карузо - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Моррис, Шрёдер
Бруклин Нетс: Харден - 23, Харрис - 21, Ирвинг - 16, Луваву-Кабарро - 15, Шамет - 10, Браун - 9, Джордан - 7, Грин - 5, Джонсон - 3, Вонле, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Перри, Роберсон, Шамперт

В параллельном поединке «Майами Хит» на выезде оказался сильнее «Сакраменто Кингз» — 118:110. Трипл-даблы на счету двух игроков «Хит» — Бэма Адебайо (16 очков, 12 подборов и 10 передач) и Джимми Батлера (13 очков, 10 подборов и 13 передач).

НБА - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 118
Майами Хит
Майами
Сакраменто Кингз: Бьелица - 25, Багли III - 19, Джеффрис - 17, Фокс - 11, Джозеф - 10, Халибёртон - 8, Джеймс - 6, Уайтсайд - 5, Хилд - 5, Робинсон - 4, Барнс, Вудард, Гай, Мету, Паркер, Рэмси, Холмс
Майами Хит: Хироу - 27, Олиник - 22, Робинсон - 20, Адебайо - 16, Нанн - 16, Батлер - 13, Игуодала - 4, Ачиува, Брэдли, Винсент, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
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