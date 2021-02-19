«Бруклин» без Дюранта с двузначной разницей обыграл «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:98, которая стала для них пятой кряду.
Больше всех очков в матче набрал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс – 32 очка, 8 подборов и 7 передач, а самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс защитник Джеймс Харден, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 11 передач. Ещё один дабл-дабл в этом матче у лёгкого форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы (16 очков, 10 подборов).
«Лос-Анджелес Лейкерс» (22-8) занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бруклин Нетс» (19-12) на аналогичной позиции на Востоке.
В параллельном поединке «Майами Хит» на выезде оказался сильнее «Сакраменто Кингз» — 118:110. Трипл-даблы на счету двух игроков «Хит» — Бэма Адебайо (16 очков, 12 подборов и 10 передач) и Джимми Батлера (13 очков, 10 подборов и 13 передач).
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