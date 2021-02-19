Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему Желько Обрадович не хочет работать в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал нежелание сербского специалиста Желько Обрадовича возглавить ЦСКА. Ранее Гомельский сказал, что Обрадович не хочет работать в Москве.
«Из Москвы не летает прямой рейс в Монте-Карло», — написал Гомельский на своём сайте в ответ на вопрос о причинах нежелания Обрадовича стать главным тренером ЦСКА.
Последним клубом Обрадовича был турецкий «Фенербахче», который он возглавлял с 2013 по 2020 год. Специалист заявил, что взял перерыв в тренерской работе.
В последнее время всё чаще появляются слухи о возможном увольнении с поста главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, в теории его мог бы заменить Обрадович или бывший наставник сборной России Дэвид Блатт, но у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем.
- 19 февраля 2021
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22
-
00:24
-
00:10
- 18 февраля 2021
-
22:25
-
21:42
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:56
-
16:53
-
16:21
-
13:47
-
13:06
-
12:40
-
12:18
-
11:34
-
10:52
-
09:56
-
09:37
-
09:24
-
09:08
-
08:51
-
07:00
-
00:47
-
00:05