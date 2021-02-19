Владимир Гомельский ответил на вопрос, почему Желько Обрадович не хочет работать в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал нежелание сербского специалиста Желько Обрадовича возглавить ЦСКА. Ранее Гомельский сказал, что Обрадович не хочет работать в Москве.

«Из Москвы не летает прямой рейс в Монте-Карло», — написал Гомельский на своём сайте в ответ на вопрос о причинах нежелания Обрадовича стать главным тренером ЦСКА.

Последним клубом Обрадовича был турецкий «Фенербахче», который он возглавлял с 2013 по 2020 год. Специалист заявил, что взял перерыв в тренерской работе.

В последнее время всё чаще появляются слухи о возможном увольнении с поста главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, в теории его мог бы заменить Обрадович или бывший наставник сборной России Дэвид Блатт, но у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем.