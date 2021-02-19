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Леброн Джеймс объяснил поражение «Лейкерс» в матче с «Бруклином»

Леброн Джеймс объяснил поражение «Лейкерс» в матче с «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвёл итог матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 109:89 в пользу «Бруклина». Леброн стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка, 8 подборов и 7 передач.

«Отсутствие Эй Ди и нашего основного разыгрывающего Денниса стало большой потерей для команды. Но и у соперника не было ключевых игроков. В общем, никто из нас не был полностью готов. Сегодня мы просто сыграли ниже своих возможностей. Нужно отдать должное «Бруклин Нетс», — цитирует Джеймса ESPN.

Леброн в матче с «Нетс» Набрал юбилейное очко. Он стал третьим игроком, который достиг отметки в 35 тыс. очков за карьеру. До Джеймса отметку в 30 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.

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