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Новый игрок ЦСКА: до сих пор не могу поверить, что я здесь

Новый игрок ЦСКА: до сих пор не могу поверить, что я здесь
Баскетбол / Евролига 0
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Защитник сборной Дании и новобранец ЦСКА Габриэль Иффе Лундберг эмоционально отреагировал на переход в московский клуб. Баскетболист перешёл в ЦСКА из польской «Зелёна-Гуры».

«Я до сих пор не могу поверить, что нахожусь здесь», — написал Лундберг в своём «твиттере», опубликовав фото в форме московского клуба.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Лундберга.

Лундберг перед переходом в ЦСКА занимал третье место в списке лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ. Он в среднем набирает 20,4 очка, 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата. В матче с ЦСКА Лундберг в составе польской команды набрал 26 очков.

В недавнем осеннем «окне» Дания неожиданно обыграла Литву и Чехию, причём новобранец «армейцев» отметился 28 и 38 очками соответственно, а во встрече с литовцами — победным броском за 18 секунд до сирены.

ЦСКА объявил о переходе Габриэля Лундберга
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