Зайон Уильямсон превзошёл Луку Дончича и Леброна Джеймса в первых 50 матчах карьеры
Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил новое уникальное достижение. Он в первых 50 матчах в карьере набрал 1180 очков. Это больше, чем кто-либо из действующих игроков НБА, включая самого Леброна Джеймса.
Второе место в списке самых результативных игроков в первых 50 матчах занимает Блэйк Гриффин (1144). Жоэль Эмбиид в первых 50 матчах набрал 1065 очков, Лука Дончич — 1034, а Леброн — 1022. Ранее Зайон стал самым молодым игроком и первым в истории «Пеликанс», кто набирал в двух матчах подряд не менее 30 очков при точности реализации 70%. Зайон Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. Большую часть предыдущего регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы. Нынешний сезон станет для него первым полноценным.
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22
-
00:24
-
00:10
- 18 февраля 2021
-
22:25
-
21:42
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:56
-
16:53
-
16:21
-
13:47
-
13:06
-
12:40
-
12:18
-
11:34
-
10:52
-
09:56
-
09:37
-
09:24
-
09:08
-
08:51
-
07:00
-
00:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам