Зайон Уильямсон превзошёл Луку Дончича и Леброна Джеймса в первых 50 матчах карьеры

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил новое уникальное достижение. Он в первых 50 матчах в карьере набрал 1180 очков. Это больше, чем кто-либо из действующих игроков НБА, включая самого Леброна Джеймса.

Второе место в списке самых результативных игроков в первых 50 матчах занимает Блэйк Гриффин (1144). Жоэль Эмбиид в первых 50 матчах набрал 1065 очков, Лука Дончич — 1034, а Леброн — 1022. Ранее Зайон стал самым молодым игроком и первым в истории «Пеликанс», кто набирал в двух матчах подряд не менее 30 очков при точности реализации 70%. Зайон Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. Большую часть предыдущего регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы. Нынешний сезон станет для него первым полноценным.