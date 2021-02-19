Стефен Карри отреагировал на включение в стартовый состав Матча звёзд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал включение в стартовый состав Матча звёзд НБА. Карри обратился к болельщикам, которые за него голосовали.
«Тронут, это большая честь. Спасибо фанатам, которые голосовали, моим одноклубникам, которые зажигали со мной. Седьмое участие в Матче звёзд звучит круто! Я никогда не относился к этому как к само собой разумеющемуся», — написал Карри в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Карри не смог принять участие в мероприятии из-за травмы.
Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
- 19 февраля 2021
-
16:15
-
15:40
-
15:11
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22
-
00:24
-
00:10
- 18 февраля 2021
-
22:25
-
21:42
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:56
-
16:53
-
16:21
-
13:47
-
13:06
-
12:40
-
12:18
-
11:34
-
10:52
-
09:56
-
09:37
-
09:24
-
09:08