Стефен Карри отреагировал на включение в стартовый состав Матча звёзд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал включение в стартовый состав Матча звёзд НБА. Карри обратился к болельщикам, которые за него голосовали.

«Тронут, это большая честь. Спасибо фанатам, которые голосовали, моим одноклубникам, которые зажигали со мной. Седьмое участие в Матче звёзд звучит круто! Я никогда не относился к этому как к само собой разумеющемуся», — написал Карри в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Карри не смог принять участие в мероприятии из-за травмы.

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.