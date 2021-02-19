Семён Антонов высказался о новых игроках ЦСКА
Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о новых игроках московского клуба. По мнению Антонова, они помогут команде.
«Уверен, они усилят состав, особенно Майкл Эрик. Тем более сейчас, когда Никола Милутинов получил травму и выбыл до конца сезона, у нас остался единственный номинальный центровой Джоэл. Очень ощущали нехватку габаритов под кольцом, поэтому подписание Эрика было первоочередной необходимостью.
Насчёт Иффе, тот показывает баскетбол высокого качества, у него прекрасная статистика, к сожалению, лично ещё с ним не познакомился. Но, думаю, всё будет отлично. Тем более из-за отмены матча с «Панатинаикосом» появилась возможность наработать связки и сплотиться», — цитирует Антонова «Матч ТВ».
Новый игрок ЦСКА: до сих пор не могу поверить, что я здесь
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