Семён Антонов высказался о новых игроках ЦСКА

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением о новых игроках московского клуба. По мнению Антонова, они помогут команде.

«Уверен, они усилят состав, особенно Майкл Эрик. Тем более сейчас, когда Никола Милутинов получил травму и выбыл до конца сезона, у нас остался единственный номинальный центровой Джоэл. Очень ощущали нехватку габаритов под кольцом, поэтому подписание Эрика было первоочередной необходимостью.

Насчёт Иффе, тот показывает баскетбол высокого качества, у него прекрасная статистика, к сожалению, лично ещё с ним не познакомился. Но, думаю, всё будет отлично. Тем более из-за отмены матча с «Панатинаикосом» появилась возможность наработать связки и сплотиться», — цитирует Антонова «Матч ТВ».