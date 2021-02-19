Ни один клуб НБА не хочет выменивать Блэйка Гриффина

Руководство «Детройт Пистонс» столкнулось с проблемами в вопросе обмена Блэйка Гриффина. Недавно тренерский штаб мичиганцев во главе с Дуэйном Кейси вывел многократного участника Матча всех звёзд из состава, сообщив, что форвард будет выменян. Тем не менее источники в «Пистонс» поясняют, что пока избавиться от игрока не получается.

«Знаю, что они пытаются выменять его долгое время, но они не могут найти команду, которая хотела бы получить Блэйка. Большая проблема и предпочтения самого Гриффина. Но у „Детройта“ нет никаких планов отчислять его», — приводит слова источника Pickandroll.

В нынешнем сезоне Гриффин принял участие в 20 матчах, набирая в них 12,3 очка, собирая 5,2 подбора и совершая 3,9 передачи.