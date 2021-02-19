Андрей Кириленко отреагировал на выход сборной России на чемпионат Европы

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что баскетболисты национальной сборной, досрочно решившие задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы, не должны останавливаться на достигнутом.
Российские баскетболисты в пятницу в Перми обыграли команду Северной Македонии со счетом 94:77 в матче квалификационного турнира и досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2022 года. В заключительном матче отбора россияне 21 февраля сыграют в Перми с командой Эстонии.
«Поздравляю команду Базаревича с успехом. Доволен тем, как сборная сыграла сегодня. Сначала было тяжело, но, как только ребята стали играть агрессивнее, сразу начали отрываться в счете. Особенно понравилось, как мы цепко сыграли в защите. Теперь надо обыграть Эстонию — и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете», — приводит слова Кириленко ТАСС.
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