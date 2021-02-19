Андрей Воронцевич объяснил, благодаря чему сборная России отобралась на чемпионат Европы

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич заявил, что команда квалифицировалась на чемпионат Европы во многом благодаря поддержке трибун в Перми.

В пятницу сборная России обыграла команду Северной Македонии со счетом 94:77 в матче квалификационного турнира и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2022 года. Из-за пандемии коронавируса шеститысячная арена могла быть заполнена не более чем на 50 процентов.



«Играть за сборную приятно и легко, даже несмотря на то что сейчас я без клуба. Сегодня мы победили и вышли [на Евробаскет] во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной», — цитирует Воронцевича ТАСС.



В заключительном матче отборочного турнира россияне 21 февраля в Перми встретятся с командой Эстонии. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.