Михаил Кулагин рассказал, как переход из ЦСКА в «Енисей» повлиял на его игру за сборную
Защитник сборной России и «Енисея» Михаил Кулагин поделился впечатлениями от победы национальной команды над Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета, а также рассказал, как переход из ЦСКА в команду из Красноярска повлиял на его игру в сборной.
«Здорово, что победили и выполнили задачу-минимум. Сегодня все получили удовольствие от игры, сыграли командно. 23 передачи – неплохой результат.
Прекрасно выйти на Евробаскет. Но главная задача – отбор на Олимпиаду. Надо будет к этому готовиться.
После перехода из ЦСКА в «Енисей» моя роль значительно изменилась. Но не скажу, что теперь более раскрепощённо играю в сборной. Просто приезжаю с большим желанием», — приводит слова Кулагина «Р-Спорт».
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