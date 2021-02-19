Михаил Кулагин рассказал, как переход из ЦСКА в «Енисей» повлиял на его игру за сборную

Защитник сборной России и «Енисея» Михаил Кулагин поделился впечатлениями от победы национальной команды над Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета, а также рассказал, как переход из ЦСКА в команду из Красноярска повлиял на его игру в сборной.

«Здорово, что победили и выполнили задачу-минимум. Сегодня все получили удовольствие от игры, сыграли командно. 23 передачи – неплохой результат.



Прекрасно выйти на Евробаскет. Но главная задача – отбор на Олимпиаду. Надо будет к этому готовиться.



После перехода из ЦСКА в «Енисей» моя роль значительно изменилась. Но не скажу, что теперь более раскрепощённо играю в сборной. Просто приезжаю с большим желанием», — приводит слова Кулагина «Р-Спорт».