Стивен Эй Смит спрогнозировал пару участников финала НБА

Известный обозреватель Стивен Эй Смит считает, что в нынешнем сезоне в финале НБА встретятся «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Убеждён, что в финале встретятся „Лос-Анджелес Лейкерс“ и „Бруклин Нетс“. Если Энтони Дэвис будет здоров, „Лейкерс“ легко дойдут до финала. Что касается Восточной конференции, то там просто нет команды, которая могла бы остановить „Бруклин Нетс“. Говорил это до старта сезона и по-прежнему верю, что именно эти две команды встретятся в июльском финале НБА», — приводит слова специалиста Pickandroll.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» — действующий чемпион лиги. Что касается «Бруклина», то в межсезонье на пост главного тренера был назначен Стив Нэш, команда проводит первый сезон со звёздным трио в составе (Дюрант, Харден, Ирвинг) и занимает второе место в Восточной конференции.