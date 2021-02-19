Воронцевич: надеюсь, скоро найду команду

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу национальной команды в матче с Северной Македонией (94:77), которая позволила ей обеспечить путёвку на Евробаскет. Кроме того, баскетболист поделился планами на будущее, отметив, что в скором времени надеется обрести клуб.

«Все сыграли здорово. Артём Комолов отлично провёл дебютный матч, Стас Ильницкий помог на отскоке, все почти набрали около 10 очков. Поработали с хорошей энергией, показали желание и характер.



Для меня очень важно играть за сборную, за страну, за цвета нашего флага, выводить команду как капитан. Надеюсь, скоро найду команду, стучу по дереву. Я готов играть, много тренируюсь», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».