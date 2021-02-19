Воронцевич: надеюсь, скоро найду команду
Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу национальной команды в матче с Северной Македонией (94:77), которая позволила ей обеспечить путёвку на Евробаскет. Кроме того, баскетболист поделился планами на будущее, отметив, что в скором времени надеется обрести клуб.
«Все сыграли здорово. Артём Комолов отлично провёл дебютный матч, Стас Ильницкий помог на отскоке, все почти набрали около 10 очков. Поработали с хорошей энергией, показали желание и характер.
Для меня очень важно играть за сборную, за страну, за цвета нашего флага, выводить команду как капитан. Надеюсь, скоро найду команду, стучу по дереву. Я готов играть, много тренируюсь», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
23:56
-
22:50
-
21:22
-
21:20
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
19:40
-
18:54
-
17:59
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
15:11
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22
-
00:24
-
00:10
- 18 февраля 2021
-
22:25
-
21:42
-
20:50
-
19:57
-
18:55
-
17:56
-
16:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам