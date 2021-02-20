«Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде

В Белграде завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Зенит».
Команда из России удачно начала встречу и уже после первой четверти лидировала с разницей в 6 очков — 22:16. К большому перерыву преимущество петербуржцев стало двузначным — 48:36. В третьей четверти белградцы сумели вернуться в игру, сократив отставание до 5 очков — 56:61. В заключительной четверти у команды из Сербии были все шансы на победу. За 30 секунд до завершения встречи они вели с преимуществом в 3 очка — 75:72. Но подопечные Хавьера Паскуаля сумели собраться и вырвали победу — 76:75.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пэнгос, набравший 25 очков. У «Црвены Звезды» 21 очко на счету Джордана Лойда.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
- 20 февраля 2021
-
01:07
-
00:47
- 19 февраля 2021
-
23:56
-
22:50
-
21:22
-
21:20
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
19:40
-
18:54
-
17:59
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
15:11
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22
-
00:24
-
00:10
- 18 февраля 2021
-
22:25
-
21:42
-
20:50
-
19:57
-
18:55