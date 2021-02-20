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«Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде

«Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Белграде завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Зенит».

Команда из России удачно начала встречу и уже после первой четверти лидировала с разницей в 6 очков — 22:16. К большому перерыву преимущество петербуржцев стало двузначным — 48:36. В третьей четверти белградцы сумели вернуться в игру, сократив отставание до 5 очков — 56:61. В заключительной четверти у команды из Сербии были все шансы на победу. За 30 секунд до завершения встречи они вели с преимуществом в 3 очка — 75:72. Но подопечные Хавьера Паскуаля сумели собраться и вырвали победу — 76:75.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пэнгос, набравший 25 очков. У «Црвены Звезды» 21 очко на счету Джордана Лойда.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
19 февраля 2021, пятница. 22:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
75 : 76
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда: Лойд - 21, Добрич - 13, Давидовац - 8, Ягодич-Куриджа - 7, Кузмич - 6, Лазич - 6, Раданов - 6, Ускокович - 5, Симонович - 3, Milutin, Šaranović
Зенит: Пангос - 25, Гудайтис - 9, Риверс - 9, Бэрон - 7, Зубков - 6, Томас - 6, Холлинс - 6, Захаров - 3, Пойтресс - 2, Понитка - 2, Фридзон - 1, Пушков
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