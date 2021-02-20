«Зенит» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Белграде

В Белграде завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Зенит».

Команда из России удачно начала встречу и уже после первой четверти лидировала с разницей в 6 очков — 22:16. К большому перерыву преимущество петербуржцев стало двузначным — 48:36. В третьей четверти белградцы сумели вернуться в игру, сократив отставание до 5 очков — 56:61. В заключительной четверти у команды из Сербии были все шансы на победу. За 30 секунд до завершения встречи они вели с преимуществом в 3 очка — 75:72. Но подопечные Хавьера Паскуаля сумели собраться и вырвали победу — 76:75.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пэнгос, набравший 25 очков. У «Црвены Звезды» 21 очко на счету Джордана Лойда.

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