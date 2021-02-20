Новичок ЦСКА назвал любимого игрока в Европе и самого неудобного соперника

Новичок ЦСКА Габриэль Лундберг назвал своих любимых баскетболистов, а также самого неудобного соперника в Европе.

«Кто из „армейцев“ импонировал мне до перехода? Все (смеется). У них отличная команда, поэтому я и перешел в этот клуб. Если ты находишься в ЦСКА, то уже добился очень многого. Моя роль в команде? Сложно сказать, я впервые перехожу в новый клуб посреди сезона. Нужно оставаться собой, выдавать свою игру на паркете и тогда все будет отлично. Постараюсь влиться в команду как можно быстрее и добиться максимальных результатов. Сильная сторона в моей игре? Оказывать давление на оборону соперника. Они постоянно должны быть в напряжении, зная, что я могу и сам забить, и создать момент для партнеров. Любимый баскетболист? Леброн Джеймс, а в Европе Серхио Льюль из «Реала». Самый неудобный соперник? Факундо Кампаццо», — сказал Лундберг в эфире на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».