«Голден Стэйт» уступил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Оклахому»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 124:120.
Лучшими на площадке в составе победителей были оформивший трипл-дабл Никола Вучевич (30 очков, 16 подборов и 10 передач), Эван Фурнье (28 очков) и Терренс Росс (24 очка). У «Уорриорз» наиболее результативными были Стефен Карри (29 очков и 11 передач), Келли Убре (26 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).
В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 98:85. У «Бакс» лучшими на паркете стали Яннис Адетокунбо (29 очков и 19 подборов), Крис Миддлтон (20 очков) и Ди Джей Огастин (11 очков). В составе «Оклахомы» наиболее заметными были Лугенц Дорт (17 очков), Шей Гилджес-Александер (14 очков) и Эл Хорфорд (10 очков).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» (112:105), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).
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