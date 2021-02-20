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«Голден Стэйт» уступил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Оклахому»

«Голден Стэйт» уступил «Орландо», «Милуоки» обыграл «Оклахому»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 124:120.

Лучшими на площадке в составе победителей были оформивший трипл-дабл Никола Вучевич (30 очков, 16 подборов и 10 передач), Эван Фурнье (28 очков) и Терренс Росс (24 очка). У «Уорриорз» наиболее результативными были Стефен Карри (29 очков и 11 передач), Келли Убре (26 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» победил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 98:85. У «Бакс» лучшими на паркете стали Яннис Адетокунбо (29 очков и 19 подборов), Крис Миддлтон (20 очков) и Ди Джей Огастин (11 очков). В составе «Оклахомы» наиболее заметными были Лугенц Дорт (17 очков), Шей Гилджес-Александер (14 очков) и Эл Хорфорд (10 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» (112:105), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).

НБА - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
124 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Вучевич - 30, Фурнье - 28, Росс - 24, Океке - 11, Амину - 8, Картер-Уильямс - 8, Эннис - 7, Бамба - 3, Рэндл - 3, Берч - 2, Айзек, Бэйкон, Гордон, Кларк, Мане, Фульц, Энтони
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Убре - 26, Уиггинс - 16, Ли - 10, Мюлдер - 10, Уонамэйкер - 8, Тоскано-Андерсон - 7, Грин - 6, Пэскелл - 5, Бэйзмор - 3, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
98 : 85
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 20, Огастин - 11, Форбс - 10, Лопес - 7, Портис - 7, Коннотон - 6, Дивинченцо - 5, Адетокунбо - 3, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 17, Гилджес-Александер - 14, Диалло - 10, Роби - 10, Хорфорд - 10, Мускала - 7, Базли - 6, Маледон - 5, Уильямс - 4, Джексон - 2, Ариза, Браун, Джером, Миллер, Покушевски, Хилл, Холл
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