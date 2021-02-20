Джамал Маррей установил исторический рекорд НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей установил исторический рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Кливленд Кавальерс».

Как сообщает SportsCenter, 23-летний игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, кому удалось набрать 50 очков, не исполнив ни одного штрафного броска.

Маррей за 38.15 на паркете реализовал 21 из 25 бросков с игры (84% точности), попал 8 из 10 трёхочковых, совершил шесть подборов, сделал две передачи, два перехвата, одну потерю и четыре фола. В сезоне-2020/21 игрок набирает в среднем 19,4 очка за матч.

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50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Кливленд» на выезде со счётом 120:103. Также наряду с Марреем самыми результативными в составе «Наггетс» стали Майкл Портер (22 очка) и оформивший трипл-дабл Никола Йокич (16 очков, 13 подборов и 10 передач).