Джамал Маррей установил исторический рекорд НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей установил исторический рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Кливленд Кавальерс».
Как сообщает SportsCenter, 23-летний игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, кому удалось набрать 50 очков, не исполнив ни одного штрафного броска.
Маррей за 38.15 на паркете реализовал 21 из 25 бросков с игры (84% точности), попал 8 из 10 трёхочковых, совершил шесть подборов, сделал две передачи, два перехвата, одну потерю и четыре фола. В сезоне-2020/21 игрок набирает в среднем 19,4 очка за матч.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Кливленд» на выезде со счётом 120:103. Также наряду с Марреем самыми результативными в составе «Наггетс» стали Майкл Портер (22 очка) и оформивший трипл-дабл Никола Йокич (16 очков, 13 подборов и 10 передач).
- 20 февраля 2021
-
09:06
-
08:47
-
08:16
-
08:04
-
07:16
-
06:49
-
03:00
-
01:07
-
00:47
- 19 февраля 2021
-
23:56
-
22:50
-
21:22
-
21:20
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
19:40
-
18:54
-
17:59
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
15:11
-
14:27
-
13:24
-
12:31
-
11:58
-
11:15
-
10:26
-
09:30
-
09:23
-
09:17
-
08:46
-
08:12
-
06:22