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Джамал Маррей установил исторический рекорд НБА

Джамал Маррей установил исторический рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей установил исторический рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Кливленд Кавальерс».

Как сообщает SportsCenter, 23-летний игрок стал первым баскетболистом в истории лиги, кому удалось набрать 50 очков, не исполнив ни одного штрафного броска.

Маррей за 38.15 на паркете реализовал 21 из 25 бросков с игры (84% точности), попал 8 из 10 трёхочковых, совершил шесть подборов, сделал две передачи, два перехвата, одну потерю и четыре фола. В сезоне-2020/21 игрок набирает в среднем 19,4 очка за матч.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Кливленд» на выезде со счётом 120:103. Также наряду с Марреем самыми результативными в составе «Наггетс» стали Майкл Портер (22 очка) и оформивший трипл-дабл Никола Йокич (16 очков, 13 подборов и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Аллен - 20, Гарлэнд - 14, Окоро - 14, Осман - 11, Макги - 8, Дотсон - 7, Уиндлер - 4, Стивенс - 2, Болден, Деллаведова, Драммонд, Лав, Нэнс, Принс, Уэйд
Денвер Наггетс: Маррей - 50, Портер - 22, Йокич - 16, Кампаццо - 10, Бартон - 7, Моррис - 6, Хэмптон - 5, Грин - 2, Хартенштайн - 2, Бол, Дозьер, Миллсэп, Ннаджи, Уиттингтон, Харрис, Ховард, Чанчар
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