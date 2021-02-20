«Юта» прервала 9-матчевую победную серию, уступив «Клипперс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:112. Таким образом, «Юта» прервала свою 9-матчевую победную серию в сезоне.
В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (29 очков), Лу Уильямс (19 очков) и Патрик Беверли (17 очков).
У «Юты» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (35 очков), Боян Богданович (23 очка) и Джордан Кларксон (19 очков).
Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Миннесота Тимбервулвз» – «Торонто Рэпторс» (81:86), «Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» (112:105), «Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» (124:120), «Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» (98:85), «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).
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