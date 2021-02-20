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«Юта» прервала 9-матчевую победную серию, уступив «Клипперс»

«Юта» прервала 9-матчевую победную серию, уступив «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:112. Таким образом, «Юта» прервала свою 9-матчевую победную серию в сезоне.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (29 очков), Лу Уильямс (19 очков) и Патрик Беверли (17 очков).

У «Юты» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (35 очков), Боян Богданович (23 очка) и Джордан Кларксон (19 очков).

Также в НБА прошли ещё восемь матчей: «Миннесота Тимбервулвз» – «Торонто Рэпторс» (81:86), «Филадельфия Сиксерс» – «Чикаго Буллз» (112:105), «Орландо Мэджик» – «Голден Стэйт Уорриорз» (124:120), «Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» (98:85), «Кливленд Кавальерс» – «Денвер Наггетс» (103:120), «Бостон Селтикс» – «Атланта Хоукс» (121:109), «Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (109:95), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» (114:132).

НБА - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Л. Уильямс - 19, Беверли - 17, Моррис - 17, Джордж - 15, Ибака - 9, Джексон - 5, Зубац - 3, Мэнн - 2, Батюм, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Юта Джаз: Митчелл - 35, Богданович - 23, Кларксон - 19, Конли - 16, Гобер - 8, Фэйворс - 6, Инглс - 5, Азубуике, Брэнтли, Морган, Ньянг, О'Нил, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
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